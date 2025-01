Brest x Real Madrid: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

O Real Madrid recebe o Brest nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Champions League.

O confronto será transmitido pela TNT e pelo streaming MAX. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Real soma 12 pontos na competição e sonha com uma vaga direta para as oitavas do torneio. Para isso, precisa de uma combinação de resultados que façam com que as equipes a sua frente não ultrapassem os 15 pontos, que o elenco espanhol pode alcançar em caso de vitória sobre o Brest. Se vencer, o Real Madrid pode ser o quinto colocado, mas dependerá dos outros confrontos.