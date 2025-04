Botafogo x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Botafogo e Fluminense entram em campo na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo ainda busca engrenar na competição. O atual campeão vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão, na rodada passada.