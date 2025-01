Iga atropela mais uma e volta à semi no Australian Open três anos depois

Em 2023 e 2024, quando desembarcou em Melbourne como número 1 do mundo, Iga Swiatek deixou a desejar no Australian Open. Caiu nas oitavas e na terceira rodada, respectivamente. Este ano, a polonesa começou o torneio como vice-líder do ranking e vem brilhando novamente. Com a vitória desta quarta-feira por 6/1 e 6/2 sobre a americana Emma Navarro (#8), Iga avançou às semifinais, igualando sua melhor campanha no torneio.

Swiatek não ficava entre as quatro melhores em Melbourne desde 2022, quando foi superada pela americana Danielle Collins nas semifinais. Agora, além de seguir em busca de seu sexto título de slam, a polonesa de 23 anos mantém vivas suas chances de retomar a liderança do ranking, atualmente nas mãos da bielorrussa Aryna Sabalenka, que também está classificada para as semifinais.

Ao avançar, Iga tornou-se também a mais jovem mulher a alcançar sete semifinais de slam desde Maria Sharapova, em 2008.