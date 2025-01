Onde vai passar Botafogo x Maricá? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Maricá se enfrentam hoje (11), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos (RJ), no Rio de Janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Goat (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo tenta melhorar a campanha do torneio estadual no ano passado. Em 2024, o Glorioso ficou fora das semifinais pelo segundo ano consecutivo e acabou disputando a Taça Rio.