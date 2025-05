Fonseca mantém plano, só volta em Roland Garros e 'pausa' por duas semanas

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Roma em 2025 Imagem: REUTERS/Yves Herman

Fonseca ficará mais de 15 dias sem entrar em quadra para uma partida oficial. Antes disso, após a gira dos EUA, em março, ele já havia ficado um mês afastado do circuito enquanto descansava da maratona do início do ano e se preparava para a temporada do saibro na Europa.

O fenômeno brasileiro seguirá treinando, mas sem a intensidade de jogo, enquanto busca se recuperar dos tropeços recentes. No tênis profissional, os atletas costumam seguir disputando torneios para manter o ritmo, a não ser em caso de lesão. João vem atuando com bandagens no ombro, mas já tranquilizou sobre a questão e disse estar bem fisicamente.

Vindo de três derrotas seguidas, Fonseca encara sua maior oscilação em 2025. Após Roma, ele reconheceu que o nervosismo lhe tem atrapalhado de praticar seu "melhor tênis".

Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil [contra Marozsan] e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido É seguir trabalhando e aprendendo.

João Fonseca, após queda em Roma

O atual número 65 do ranking entrará direto na chave principal em sua estreia em Roland Garros. Ele disputará o seu segundo Grand Slam da carreira, após ter durado o quali e avançado até a segunda rodada do Australian Open, em janeiro, quando ainda estava fora do top 100.