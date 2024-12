Real Madrid x Pachuca: onde assistir e horário da final do Intercontinental

A partida será a primeira de Vini Jr. após ele ser eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best. Ele recebeu o troféu em evento realizado na última terça-feira (17), em Doha.

Classificação e jogos Copa Intercontinental

O Pachuca despachou Botafogo e Al Ahly. Os mexicanos bateram o time carioca por 3 a 0 nas quartas de final e eliminaram os egípcios nos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal durante a semifinal.

Real Madrid x Pachuca -- Final da Copa Intercontinental

Data e horário: 18 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium, em Doha (QAT)

Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (TV fechada) e Fifa+ (serviço de streaming)