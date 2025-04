Botafogo x Carabobo no Paramount+ ao vivo: veja onde assistir

A equipe comandada por Renato Paiva, no entanto, chega motivada após vencer o Juventude por 2 a 0. O duelo aconteceu na noite do último sábado, no Nilton Santos, válido pelo Brasileirão.

O Carabobo também não começou bem a competição. Atuando em seus domínios, o time venezuelano foi derrotado pelo Estudiantes pelo placar de 2 a 0.

Botafogo x Carabobo -- Copa Libertadores 2025