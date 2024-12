Fifa The Best 2024 hoje: onde assistir ao vivo e que horas começa?

Os melhores atletas do futebol serão premiados hoje (17), às 14h (de Brasília), no The Best Football Awards 2024. Os vencedores serão anunciados durante evento em Doha, no Qatar.

Onde assistir ao vivo? O Fifa+ (streaming) transmite o evento.

Vini Jr. é um dos favoritos. O brasileiro terá novamente o volante Rodri, do Manchester City, como principal adversário. O espanhol ficou com o prêmio da revista France Football no fim de outubro. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká, em 2007.