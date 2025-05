Transmissão ao vivo de Valladolid x Barcelona em La Liga: veja onde assistir

Os culés também tentam virar a chave do confronto decisivo na Champions League. A equipe empatou em 3 a 3 com a Inter de Milão, no meio de semana, no jogo de ida da semifinal.



Em crise, o Valladolid está na lanterna. O time foi derrotado nas últimas cinco partidas que fez pela competição.

Valladolid x Barcelona -- Campeonato Espanhol