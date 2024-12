O escândalo milionário que envolve Schumacher, fotos íntimas e ex-segurança

O nome do ex-piloto Michael Schumacher está envolvido, nos últimos meses, em um escândalo que envolve 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões). O alemão de 55 anos está fora dos holofotes desde dezembro de 2013, quando sofreu um grave acidente de esqui na França.

Demissão, extorsão e medo

O caso parte de Markus Fritsche, segurança que começou a trabalhar para a família de Schumacher um ano e meio antes do acidente. O Daily Mail detalhou que ele é o pivô de um esquema de extorsão que contou com a ajuda de outras duas pessoas.

Ao saber que seria demitido, ainda em 2020, ele planejou roubar arquivos do ex-piloto pós-acidente — o ataque incluiu pen drives e HDs com imagens, vídeos e até prontuários médicos do alemão.