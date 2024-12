Mallorca x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

Já o Barcelona, líder de La Liga, pode chegar a 37 pontos e se afastar do Real Madrid na primeira posição. Com as duas derrotas e um empate nos últimos três confrontos disputados pela equipe catalã, o elenco de Madri aproveitou a oportunidade e está na cola do rival, com um ponto de diferença. Se vencer, o Barça pode voltar a se distanciar no topo da tabela.

Mallorca x Barcelona - 19ª rodada (adiantada) do Campeonato Espanhol

Data e hora: 03 de dezembro de 2024, às 15h (de Brasília)

Local: San Moix - Palma de Mallorca, Espanha

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)