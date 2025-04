Transmissão ao vivo de Atlético-GO x Athletic: veja onde assistir

Atlético-GO e Athletic se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético-GO foi rebaixado no Brasileirão 2024. O Dragão acabou na 19ª colocação com 30 pontos. A equipe goiana não teve um bom início de ano, sendo eliminado no Campeonato Goiano e da Copa do Brasil em um intervalo de quatro dias.