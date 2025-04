Transmissão ao vivo de Internacional x Cruzeiro: veja onde assistir

O Cruzeiro, por sua vez, estreou com vitória. Atuando no Mineirão, a equipe celeste bateu o Mirassol por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol.

No meio da semana, os clubes foram a campo por torneios continentais. Pela Sul-Americana, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Unión Santa Fe, na Argentina, enquanto o Inter empatou com o Bahia em 1 a 1, pela Libertadores.

Internacional x Cruzeiro -- Brasileirão 2025