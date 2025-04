Alcaraz se torna 1º tenista da geração Z a ultrapassar US$ 40 milhões em premiações de torneios

A lista dos tenistas que mais receberam premiações na história do tênis é encabeçada pelo sérvio Novak Djokovic (US$ 186.933.983). Na sequência, vêm o espanhol Rafael Nadal (US$ 134.946.100), o suíço Roger Federer (US$ 130.594.339) e a americana Serena Williams (US$ 94.816.730) - somente Djokovic ainda está na ativa no circuito.

DISPUTA NO RANKING

A rivalidade entre Alcaraz e Sinner deve esquentar também no ranking da ATP nas próximas semanas, principalmente quando o italiano retornar ao circuito, no início de maio. Com o troféu em Montecarlo, o espanhol subiu para o 2º lugar do ranking.

Alcaraz desbancou o alemão Alexander Zverev, maior decepção nestes últimos meses, e assumiu a vice-liderança da ATP, com 7.720 pontos. A distância para o líder agora é de 2.210. A vantagem de Sinner (9.930) segue grande, mas não tão confortável como era no início da temporada. E deve ser reduzida se Alcaraz se destacar no Masters de Madri, o próximo do calendário, a partir do dia 23.

Ambos alcançaram a fase de quartas de final no ano passado. Mas somente o espanhol poderá defender seus pontos e até mesmo somar mais no ranking. Sinner ainda estará suspenso - seu retorno está marcado para o Masters de Roma, em maio. O torneio italiano deve esquentar a disputa uma vez que nenhum deles defende pontos na Itália.

A gira de saibro será encerrada no fim de maio com o segundo Grand Slam do ano. E o Torneio de Roland Garros poderá ser decisivo para definir o topo do ranking porque ambos os tenistas defendem muitos pontos no saibro de Paris. Alcaraz é o atual campeão, enquanto Sinner foi eliminado na semifinal, justamente pelo rival espanhol.