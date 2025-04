Campeão em Montecarlo, Carlos Alcaraz prevê 'meses difíceis pela frente' na temporada de saibro

Com seis títulos de Masters 1000 no currículo, Alcaraz esteve com o técnico Samuel Lopez esta semana e recebeu dicas importantes durante o torneio. "Provavelmente 'Mantenha-se positivo' é a coisa que mais repeti esta semana. 'Mantenha-se forte e positivo'", afirmou o espanhol. "Uma coisa que ele me disse e que provavelmente foi a chave desta ótima semana foi que você tem que encarar as dificuldades e não evitá-las."

A conquista neste domingo fez Alcaraz se juntar a uma ilustre lista de espanhóis que venceram em Montecarlo, que inclui o 11 vezes campeão Rafael Nadal e o seu técnico, Juan Carlos Ferrero. "Quero ganhar mais de uma vez. Pensar em 11 é impossível, sinceramente", disse Alcaraz, sorrindo. "O que o Rafa fez no saibro é uma das coisas mais difíceis de se fazer no esporte."