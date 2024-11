Barcelona x Brest: onde assistir e horário do jogo da Champions League

O Barça venceu três partidas e busca sua quarta vitória seguida no torneio. A equipe, que está na sexta posição com nove pontos, foi derrotada apenas no primeiro encontro da Champions, quando perdeu para o Monaco por 2 a 1. Depois, venceu Young Boys, Bayern de Munique e Estrela Vermelha.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Brest está em quarto na tabela, invicto até o momento. Com três vitórias e um empate, a equipe francesa faz ótima campanha na Champions e busca manter o top 8 para caminhar diretamente à próxima fase.

Barcelona x Brest -- 5ª rodada da Champions League

Data e hora: 26 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, Espanha

Onde assistir: Max (streaming)