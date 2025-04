Palmeiras x Bahia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão Série A 27/04

Palmeiras x Bahia: Escalações Prováveis

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão (Maurício), Flaco López e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Acevezo (Jean Lucas), Erick (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro), Cauly e Ademir; Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.​

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Nunca esqueça: aposte seguindo as regras do Jogo Responsável. As apostas esportivas são destinadas somente a maiores de 18 anos e devem ser encaradas como entretenimento.