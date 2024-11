Mitsubishi Cup fecha temporada com etapa decisiva em Mogi Guaçu

A Mitsubishi Cup, o maior rali monomarca cross country da América Latina, fecha a temporada 2024 mais disputada dos 25 anos de história no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista, neste sábado (23).

Os mais de 65 carros das oito categorias levantarão poeira pelas fazendas da região, levando emoção a cerca de 3 mil pessoas entusiastas do mundo 4x3, segundo expectativa da organização da prova. A sétima e última prova do ano também será exibida pelo Bandsports e no canal oficial da Mitsubishi Motors no YouTube.

A expectativa é de muita emoção para a torcida e desafio técnico aos pilotos e navegadores em um trajeto desafiador ao redor da Fazenda Velocitta. Com tanto equilíbrio e títulos das categorias abertos, os competidores vão precisar ir ao limite.