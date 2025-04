Rodada NBA: Heat e Mavs vencem com tranquilidade e seguem sonhando com vaga nos Playoffs

Andrew Wiggins ainda marcou 20 pontos, pegou nove rebotes e deu duas assistências. Por outro lado, Josh Giddey foi o cestinha dos Bulls, com 25 pontos, dez rebotes e quatro assistências.

Got the win vs. Chicago that mattered ?? pic.twitter.com/mIfEd7QOzt

? Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 17, 2025

Assim, o Heat avança para enfrentar o Atlanta Hawks, nesta sexta-feira, às 20 horas, valendo a última vaga da Conferência Leste nos Playoffs, na State Farm Arena. O vencedor encara o Cleveland Cavaliers na primeira rodada.

O Chicago Bulls foi eliminado.