São Paulo sofre com lesões no ataque e vai para clássico com Santos sem destaques

O São Paulo não terá, para o clássico contra o Santos, ao menos três jogadores do quarteto de ataque que levantou expectativas no começo da temporada 2025. Jonathan Calleri sofreu entorse no joelho esquerdo no empate com o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão. Exames de imagem que serão feitos na manhã desta quinta-feira darão o diagnóstico da situação do atacante.

A partida tinha apenas 35 minutos quando o argentino tentou dividir uma bola com Marlon Freitas. Ao saltar e cair no gramado, o jogador torceu o joelho direito. A imagem mostra que o pé de Calleri fica preso no gramado sintético, enquanto o corpo do atleta tende a continuar o movimento.

Além do argentino, o elenco são-paulino ainda tem como baixas Lucas Moura, em recuperação de um trauma no joelho direito, e Oscar, com lesão na região posterior da coxa esquerda. O camisa 8 continua com cronograma de recuperação no Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do CT de Cotia. Por outro lado, o camisa 7 já realiza trabalhos de corrida no campo e exercícios com bola na fisioterapia.