Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

O Grêmio não vence há dois jogos, enquanto o Juventude acabou de sair da seca. A equipe comandada por Renato Portaluppi vem de dois confrontos como mandante e retorna ao seu caldeirão encarando o adversário que conquistou a primeira vitória nas últimas sete partidas.

O Juventude despachou o Grêmio no duelo válido pelo primeiro turno. Em casa, o time de Caxias do Sul venceu por 3 a 0. Em abril, o Tricolor se sagrou campeão gaúcho diante do rival.

Grêmio x Juventude -- 34ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e horário: 20 de novembro de 2024, às 19h

Transmissão: Premiere