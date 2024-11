Cuiabá x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Cuiabá e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Pantanal.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As equipes vivem situações bem diferentes na tabela. O Cuiabá é o penúltimo colocado com 29 pontos e está praticamente rebaixado. O primeiro time fora do Z4 tem 37. O Flamengo é o quarto, com 59, mas já está classificado para a Libertadores pelo título da Copa do Brasil. O líder Botafogo tem 68.