Luta Mike Tyson x Jake Paul: tem como assistir online e de graça?

Mike Tyson e Jake Paul duelam no ringue nesta sexta-feira (15), a partir das 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo? A luta será exibida exclusivamente pela Netflix (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Ex-campeão do peso-pesado, Mike Tyson tem um cartel com 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois no contest. A última luta oficial de Tyson foi em 2005, quando acabou derrotado por Kevin McBridge. Em 2020, o ex-campeão fez uma luta de exibição contra o também experiente lutador Roy Jones Jr.