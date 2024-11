Duelo contra cinquentão e sucesso de renda: como foi última luta de Tyson?

A última vez que Mike Tyson pisou no ringue para uma exibição foi há quase quatro anos. Em novembro de 2020, o boxeador enfrentou Roy Jones Jr. em Los Angeles, nos Estados Unidos, num confronto marcado pelo sucesso das vendas do evento no pay-per-view.

O que aconteceu

Ex-campeão mundial "deixou" a aposentadoria duas vezes. A primeira em 2006 teve o confronto contra Corey Sanders, mas a luta não teve o retorno financeiro esperado pelos organizadores. A intenção de Tyson, inclusive, era usar o dinheiro recebido para pagar dívidas.

O combate em 2020, por outro lado, foi um sucesso ao enfrentar Roy Jones Jr. A luta tornou-se uma das 10 mais vendidas da história do boxe no pay-per-view, e Tyson arrecadou cerca de US$ 10 milhões.