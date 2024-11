Whindersson: Descobri vício em álcool e cigarro durante treinos de boxe

Whindersson Nunes enfrenta o lutador profissional indiano Neeraj Goyat, de 32 anos, no próximo dia 15 de novembro, no mesmo card que Mike Tyson e Jake Paul. A preparação intensa das últimas dez semanas fez Whindersson ter mais contato com a própria realidade.

Foi difícil porque eu descobri que sou viciado em álcool, em cigarro, descobri tanta coisa sobre mim nesse processo. É bom para a gente se cuidar, entender quando procurar ajuda. Mas ao mesmo tempo, minha galera que me treina é muito boa, é muito bom estar perto deles

O comediante recebeu o UOL no hotel em que está hospedado em Dallas, a cerca de 30 km do AT&T Stadium, local da luta. A reportagem acompanhou um dos últimos treinos de Whindersson antes do embate.