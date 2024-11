Ex-árbitro lembra ameaça de presidente do Equador: 'Pena de morte'

O ex-árbitro Sálvio Spínola relatou que já recebeu ameaça de morte do presidente do Equador por um pênalti marcado em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele explicou que o chefe do Executivo equatoriano fez pronunciamento público e o ameaçou após o fim da partida.

Spínola contou que a partida terminou em 2 a 1 para o Uruguai e, com o resultado, o Equador ficou fora da Copa — a edição disputada não foi revelada. "Já tive na televisão presidente da República falar: 'vou dar pena de morte para esse árbitro, quero saber onde ele está'. Foi um jogo do Equador e Uruguai, e o Equador ia para Copa com o empate, festa no país, [mas] aos 46 minutos de jogo teve um pênalti. O assistente falou para mim: 'torce para o Furlan chutar para fora ou a gente não sai vivo daqui'. Furlan fez o gol, Uruguai vence por 2 a 1, última rodada das eliminatórias e o Equador ficou fora da Copa".

O ex-árbitro recordou que ao fim da partida chegou a apanhar dos fotógrafos dentro de campo, além de outras hostilidades e que precisou de auxílio para deixar o Equador. "Apanhei de câmera objetiva. Os fotógrafos entraram no campo e me batiam com as câmeras. No hotel não podia nem pedir comida. Na TV, o presidente: 'onde está esse árbitro brasileiro que estou decretando pena de morte pra ele'. Para sair do país foi uma loucura. Acionei o Itamaraty, a FIFA, a CBF. Ninguém me deu assistência. Quem me ajudou foi um amigo árbitro do Equador, porque tinham retido meu passaporte".