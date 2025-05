Yuri Alberto comemora hat-trick pelo Corinthians e valoriza início do trabalho de Dorival

O Corinthians derrotou o Internacional por 4 a 2 neste sábado, na estreia do técnico Dorival Júnior na Neo Química Arena e no Campeonato Brasileiro. O Timão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo e chegou a ter dois gols anulados, mas contou com um hat-trick de Yuri Alberto para garantir mais três pontos na liga nacional. O camisa 9 comemorou a marca e valorizou o início do trabalho do treinador à frente da equipe alvinegra.

"Muito feliz, estava desde 2022 sem marcar um hat-trick. Estou muito feliz, tenho que agradecer à torcida e ao empenho do time. Essa vitória vai ser importante para o restante do campeonato", disse o camisa 9 em entrevista à Prime Video.

"O professor tem bastante ideia para acrescentar, tem nos ajudado muito. Que nos ajude a conquistar grandes títulos com essa camisa. Estava na Seleção Brasileira, é um cara de muito respeito", finalizou.