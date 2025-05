Corinthians sofre com o VAR, mas vence o Inter de virada com hat-trick de Yuri Alberto

Em um jogo eletrizante, o Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2 na Neo Química Arena neste sábado, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. Yuri Alberto aplicou a "lei do ex" e fez três dos quatro gols do Corinthians, que saiu na frente e chegou a levar a virada num intervalo de quatro minutos, quando o Inter virou com Aguirre e Thiago Maia, no final do primeiro tempo.

O camisa 9 do time paulista empatou na etapa final, quando a equipe da casa foi melhor, e venceu o jogo em Itaquera com um gol de pênalti nos acréscimos. Ainda sobrou tempo para Coronado, no último minuto, fazer o quarto do Corinthians com uma cavadinha de categoria para cima do goleiro Anthoni.

O Corinthians chegou a balançar as redes mais duas vezes, mas ambas foram anuladas pelo árbitro após revisão no VAR por faltas nas origens dos lances dos gols. Porém, o VAR viria a tomar uma decisão a favor do time de casa nos acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro reverteu uma decisão de campo, marcando o pênalti que, cobrado e convertido por Yuri Alberto, deu a vitória ao time alvinegro.