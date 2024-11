Mike Tyson x Jake Paul: conheça estádio que será o palco da luta

Presença na Copa de 2026

Era apontado como favorito para sediar a final. Porém, a Fifa divulgou no início deste ano que a decisão será no MetLife Stadium. O jogo será disputado no dia 19 de julho na casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL.

AT&T sediará nove jogos no Mundial. Estão previstos cinco jogos na fase de grupos, dois jogos nas oitavas de final, um jogo das quartas de final e uma semifinal.

Melhorias programadas. O AT&T deve receber investimentos e estima-se que gastará US$ 350 milhões em reformas para receber o Mundial.

