Jake Paul aprendeu boxe do zero: conheça os fundamentos da Nobre Arte

Principais golpes do boxe

Jab, direto, cruzado, upper e gancho são alguns dos golpes que você pode usar na modalidade. O UOL vai acompanhar a luta épica entre Mike Tyson e Jake Paul, por isso, a reportagem decidiu aprender com os melhores alguns desses golpes.

Bia Ferreira, medalhista olímpica e mundial, e Wanderley Holyfield, vice-campeão mundial, ensinaram os principais fundamentos do boxe e revelam os segredos da modalidade.

Quando é a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no dia 15 de novembro. A luta será transmitida, ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.