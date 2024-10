Onde vai passar Peñarol x Botafogo? Como assistir ao vivo com imagens

Na ida, uruguaios cometeram atos de vandalismo no Rio de Janeiro, entraram em confronto com a polícia, e 20 deles seguem presos. O governo uruguaio chegou a proibir a presença de torcedores do Botafogo.

Por conta da confusão, o duelo teve o estádio alterado. Após muitas reuniões, decidiu-se por retirar o jogo do Campeón del Siglo, casa do Peñarol, e levar a partida para o Centenário.

O Botafogo pode poupar alguns titulares após o largo resultado construído em casa. O goleiro John, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus estão pendurados e devem ser preservados.

Peñarol x Botafogo -- Copa Libertadores