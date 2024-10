Gaules descarta modelo CazéTV: 'Manter comunidade do jeito que sempre foi'

"A gente tem um foco muito grande em manter a nossa comunidade do jeito que ela sempre foi. Quando você abre as portas para também transmitir algo de um jeito mais tradicional, as pessoas vão querer, principalmente, assistir ao conteúdo e não estão se importando muito com quem está fazendo. Então, você precisa atender esse formato que as pessoas já estão acostumadas no mainstream", explicou Gaules ao UOL.

"Dentro da nossa comunidade, as pessoas estão ali para assistir a um conteúdo, mas com uma companhia, que é o que a gente faz, seja a Fórmula 1, a NBA, ou os campeonatos de esporte eletrônico. Quando as pessoas entram ali para assistir, elas sabem que fazem parte daquilo", acrescentou.

A transmissão dos esportes eletrônicos cresceu muito durante a pandemia, afinal era uma das únicas atividades competitivas permitidas no isolamento social. As exibições, que eram baseadas nos formatos tradicionais, passaram a ganhar a própria cara e a serem notadas pelas grandes mídias que, inclusive, entenderam que era o momento de se render ao novo. É nisso que Gaules prefere apostar.

"Hoje, a gente tem ampliado muito a cobertura no esporte eletrônico, que é o nosso DNA. Essa parte da transmissão esportiva tradicional é um universo muito maduro e dominado por algumas empresas, já tem um formato que você não consegue fugir. Quando você cresce [para uma TV], você vê uma transmissão muito mais próxima da tradicional do que era lá no começo. Tem um tom mais leve, mas teve que se adaptar muito para fazer uma transmissão tradicional. O que a gente quer não é crescer, é trazer um formato novo e se manter dentro dele, onde as pessoas conseguem ter uma conexão muito maior", explicou Gaules quando questionado se ele já pensou em criar algo similar à CazéTV.

Tribo ajuda Tribo

Gaules já deixou claro que uma de suas prioridades é a comunidade de seu entorno, carinhosamente nomeada de Tribo. Muito além de transmitir partidas de esportes eletrônicos, a ideia do streamer é sempre tentar melhorar o dia de uma pessoa e compartilhar valores.