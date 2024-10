Real Madrid x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

O Barcelona até perdeu um jogo, mas venceu os outros nove que fez na competição. A única derrota aconteceu para o Osasuna.

Classificação e jogos La Liga

As duas equipes vêm de vitória na Champions League com shows de brasileiros. O Real bateu o Borussia Dortmund por 5 a 2 com três gols de Vini Jr. Do lado do Barça, Raphinha foi às redes três vezes na goleada sobre o Bayern por 4 a 1.

Real Madrid x Barcelona -- Campeonato Espanhol

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Transmissão: Disney+ (serviço de streaming)