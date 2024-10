Brasil chega na 'Copa do fisiculturismo' como 2ª maior potência do mundo

O Brasil é o segundo país com mais atletas no evento, com folga, atrás apenas dos EUA. São 48 brasileiros, 29 homens e 19 mulheres, que fazem com que o país não tenha representantes em apenas uma categoria, a Fitness Olympia. Diogo Montenegro, que era um dos favoritos na Men's Phisiqye, anunciou que desistiu de competir no torneio deste ano.

Francielle Mattos, que ficou conhecida como "Ferrari humana", faturou tri da categoria Wellness do Miss Olympia 2023 Imagem: Divulgação

Os norte-americanos ainda dominam a modalidade, mas já estão ameaçados no posto. O Brasil, inclusive, desbancou os EUA na Wellness, com mais atletas — é a única categoria na qual os estadunidenses não são maioria nem têm campeões. A brasileira Francielle Mattos, conhecida como Ferrari Humana, é hegemônica na categoria, tendo vencido todos os três títulos disputados até então.

O Brasil conta com alguns dos maiores nomes do fisiculturismo, entre eles Ramon Dino. O acreano é o atual vice-campeão da tradicional categoria Classic Physique, e busca finalmente destronar o canadense Chris Bumstead, atual pentacampeão e grande ícone da modalidade.

Brasileiros no Olympia

Mr. Olympia