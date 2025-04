Bruno Henrique é confirmado em jogo contra Juventude em meio à polêmica de fraude de apostas

A PF analisou milhares de mensagens no celular do jogador que indicam seu envolvimento com fraudes em apostas. A investigação concluiu ainda que Bruno Henrique teria contatado seu irmão, Wander Nunes Pinto Junior, às vésperas da partida para confirmar o recebimento do cartão.

Como resultado do esquema, parentes do atacante rubro-negro teriam conseguido realizar apostas com alta margem de retorno financeiro. O irmão, Wander, apostou R$ 380,86 e recebeu R$ 1.180,67. Sua esposa, cunhada do jogador, teria apostado em duas plataformas distintas. De valor inicial, a mulher apostou R$ 380,86 e R$ 500,00, e recebido, respectivamente, R$ 1.180,67 e R$ 1.425,00 de retorno. A prima do atleta também apostou R$ 380,86 e recebeu de volta a mesma quantia.

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, 16, no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília) e conta com transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere. No momento, a equipe rubro-negra é líder do campeonato, com 7 pontos. O Juventude é o quarto colocado, com um ponto a menos.