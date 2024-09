Porta-bandeira do Brasil em Paris se torna referência no combate ao câncer

Há dois meses, a vida de Raquel Kochhann ficou ainda mais agitada, mas é por um ótimo motivo. Desde que carregou a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, a jogadora da seleção de rúgbi tem inspirado muita gente ao falar sobre sua luta contra o câncer.

Em conversa com a reportagem do UOL, Raquel contou que está com a agenda cheia de eventos, rodas de conversas em escolas e palestras onde conta como enfrentou o tratamento contra um câncer de mama no osso esterno de maneira leve e positiva. A catarinense fez questão de encaixar essa nova atividade na rotina de treinos intensos no rúgbi.

"Continuo sendo a mesma pessoa de sempre, a mesma atleta dedicada à minha modalidade. Mas agora, eu me sinto honrada em também ter um papel muito importante no incentivo de outras mulheres, de mostrar para elas que a gente pode encarar um diagnóstico de câncer de uma maneira mais leve e tranquila... receber esse diagnóstico não é uma sentença de morte", falou Raquel ao UOL