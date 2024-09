Red Bull Bragantino x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo terá transmissão da TV Globo (para Rio Grande do Sul, São José dos Campos e Taubaté), e do Premiere, no pay-per-view. O Placar UOL acompanha todos os lances da partida em tempo real.

O Bragantino vem de vitória do Bahia e quer engatar novo resultado positivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O time é o 11º colocado, com 30 pontos, a cinco do 17º.