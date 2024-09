Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Já o Bahia foi eliminado pelo Flamengo e tenta retomada no Brasileirão. O clube está há dois jogos sem vencer pelo campeonato de pontos corridos.

Classificação e jogos Brasileirão

Milito tem voltas de Deyverson e Fausto Vera, e Rogério Ceni não possui desfalques. O Atlético-MG não deve ter Vargas, com dores na panturrilha, e Otávio, com lesão no ombro.

Bahia x Atlético-MG

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e horário: 15 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília).

Transmissão: Premiere