Sinner vence 50º jogo no ano e vai à terceira rodada no US Open

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o jovem Alex Michelsen (20 anos, #49 do mundo) se enfrentaram há poucos dias, no Masters 1000 de Cincinnati, e o italiano venceu em sets diretos. Nesta quinta-feira, na segunda rodada do US Open, não foi diferente. Sinner até teve problemas no primeiro set, mas deslanchou e anotou uma vitória tranquila por 6/4, 6/0 e 6/2 para avançar à terceira rodada do torneio nova-iorquino.

A vitória desta quinta-feira foi a sexta consecutiva de Sinner no circuito e sua 50ª na temporada 2024. Apenas o alemão Alexander Zverev soma mais triunfos em partidas (54). O italiano, porém, é líder do quesito em quadras duras, com 30 vitórias. Este ano, ele foi campeão do Australian Open e dos Masters 1000 de Miami e Cincinnati.

O próximo oponente do número 1 do mundo em Nova York será o vencedor do jogo entre o italiano Mattia Bellucci (#101) e o australian Christopher O'Connell (#87).