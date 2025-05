Bayern vira diante do RB Leipzig, mas permite empate e 1° título de Kane pode vir no 'sofá'

Em um jogo cheio de alternativas, o Bayern de Munique teve de se contentar com o empate de 3 a 3 cedido nos acréscimos no confronto deste sábado, diante do RB Leipzig, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Após um primeiro tempo para esquecer, quando foi para o intervalo com a desvantagem de dois gols, o time do técnico Vincent Kompany estabeleceu a virada. No entanto, Poulsen, com um gol nos acréscimos, determinou o empate no último lance do duelo.

Com o resultado, a equipe do técnico Vincent Kompany chegou aos 76 pontos restando apenas duas rodadas para o término do torneio nacional. Com 67, o Bayer Leverkusen entra em campo neste domingo e enfrenta o Borussia Dortmund com a necessidade de vitória.

O centroavante Harry Kane, que busca o primeiro título da carreira, viu o jogo das tribunas por estar suspenso pelo quinto cartão amarelo. Nos instantes finais ele desceu ao gramado emocionado para festejar o título. Em seguida, o RB Leipzig empatou o confronto e adiou a conquista.