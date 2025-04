Atlético de Madri detona Real por polêmica com árbitros: 'Insuportável'

O Atlético de Madri criticou o Real Madrid após o rival se irritar com as declarações do árbitro e do VAR da final da Copa do Rei, contra o Barcelona, que será disputada amanhã. Os Colchoneros, que sequer estão na decisão, condenaram a atitude dos Merengues em publicação nas redes sociais.

Isso é insuportável. Parem de manchar a imagem do futebol espanhol #FimDoAssédioAosÁrbitrosJá Atlético de Madri, no X

Entenda a polêmica

O canal oficial do Real Madrid compartilhou um vídeo apontando supostos erros de Ricardo de Burgos Bengoetxea. O material também questionava o fato do árbitro que comandará a final da Copa do Rei nunca ter sido escalado para uma partida da Liga dos Campeões.