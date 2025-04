Falas de árbitros levam Real Madrid a protestar sobre final da Copa do Rei

"Quando um filho vai à escola e escuta de outras pessoas que o pai é ladrão, é um verdadeiro sofrimento. Tudo o que estou tentando fazer é educá-lo para que saiba que o pai é honesto. Que ele erra como qualquer esportista. Isso é muito ruim e não desejo a ninguém", afirmou.

Não foi a primeira vez que a RMTV criticou a arbitragem espanhola. A relação do clube com Bengoetxea, porém, tem um histórico particular. Além de apitar da La Liga, o juiz foi o árbitro da semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Madrid e Mallorca, na Arábia Saudita.

A partida foi marcada por discussões e embates entre os jogadores. Um dos que mais apareceu nesse sentido foi Vini Jr. As reclamações iam no sentido de não marcação de faltas. Mesmo assim, o Real Madrid venceu por 3 a 0.

Um mês depois, o clube se irritou com decisões dos juízes na derrota por 1 a 0 para o Espanyol, pela La Liga. Houve cobranças por uma expulsão do lateral-esquerdo Carlos Romero, por falta em Mbappé. Vini Jr. também teve um gol anulado. Os dois pontos levaram o Real Madrid a apresentar uma queixa à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e ao Conselho Superior de Esportes (CSD).

Na época, o clube questionou as decisões também via RMTV, alegando uma conspiração contra o clube. Foram pedidas a demissão de Carlos Clos Gomez, ex-árbitro e chefe do VAR na Espanha, e a saída do presidente da RFEF, Rafael Louzan.

No fim, os árbitros Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva, o principal em campo e o do VAR, respectivamente, que atuaram no jogo contra o Espanyol, foram suspensos por tempo indeterminado. A decisão partiu do Comitê Técnico de Árbitros, que concordou com a necessidade de expulsão de Romero por falta em Mbappé.