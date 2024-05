Caio Ribeiro diz que maior frustração da carreira foi não ir para Olimpíada

— Caio Ribeiro

O ex-jogador explicou que tiveram três amistosos antes das Olimpíadas, ele foi convocado para os dois primeiros, mas a Inter não o liberou. Antes da convocação para o terceiro amistoso, o então coordenador da seleção, Américo Faria, ligou para ele. "O Américo e falou assim: 'Caio, você é o nosso cara de confiança, você foi titular durante todo esse projeto, esse ciclo de Olimpíada, você conquistou no campo esse direito de disputar uma Olimpíada, mas você tem concorrência, você não está jogando, a gente convocou duas vezes e tivemos que te desconvocar. Está ficando ruim pra seleção. A gente precisa de uma garantia que você vai, porque a gente vai soltar a lista e você tá na lista, mas para ser desconvocado não dá mais".

Ribeiro contou que foi conversar pessoalmente com o presidente da Inter. "Falei: 'você lembra que nós temos um acordo? Vocês não me liberaram para dois amistosos, eu vou perder a Olimpíada. Tem 10 caras tão bons ou melhores que eu brigando por essa vaga, se eu não for para essa Olimpíada, que eu tô abaixo dos 23 anos, eu vou começar a concorrer com Romário, Bebeto e Edmundo, que jogam dez vezes mais que eu. Então, por favor, me libera, porque esse foi o acordo que nós tínhamos quando vocês me contrataram'".

Entretanto, o técnico da Inter na época, Roy Hodgson, não o liberou. O treinador afirmou que não o liberaria e usou a justificativa de que precisaria escalá-lo para ser titular em um jogo contra a Fiorentina, mas no dia da partida, Roy o deixou no banco de reservas.

Saída da Inter. Depois desse episódio, Caio pediu para deixar o clube e migrou para o Napoli, também da Itália, e destacou ter sido feliz no clube. Porém, isso não apagou sua frustração de não ter ido para a Olimpíada de 1996. Ele ressaltou não se incomodar de não ter disputado Copa do Mundo, pois sabe que havia atletas melhores que ele. Porém, afirmou ter conquistado o direito de estar entre os atletas que defenderam a seleção e saíram com a medalha de bronze naquela edição dos Jogos Olímpicos.