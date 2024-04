Volta de Aldo no UFC Rio empolga Pantoja: 'Sempre quis ser esse cara'

Alexandre Pantoja é a principal atração do card do UFC 301. O lutador de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, defenderá em seu estado natal o cinturão do peso mosca contra o australiano Steve Erceg. Ele não será o único campeão a subir no octógono em 4 de maio. O ex-detentor de cinturão José Aldo, um dos ídolos de Pantoja, largou a aposentadoria e fará seu retorno ao MMA após quase dois anos.

'Tem um pouco de José Aldo no Pantoja'

O nome do Aldo em qualquer card seria uma coisa deslumbrante. Eu pude treinar com o José Aldo na Nova União, 10 anos atrás. Eu vi o Aldo no auge dele, no melhor momento, e aprendi muito com ele Alexandre Pantoja, em entrevista ao UOL