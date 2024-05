Sensação do UFC, Diego Lopes estipula prazo para disputar cinturão dos penas

Diego Lopes ainda é um novato no Ultimate, mas já está em alta na organização. Inclusive, o brasileiro aproveitou o fato de lutar no grandioso UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), para mudar de patamar na carreira e cair nas graças de parte dos fãs e de Dana White. Agora, o atleta integra o top-15 do peso-pena (66 kg) da companhia e, naturalmente, deseja ir além.

Em um encontro com jornalistas com a presença da reportagem da Ag. Fight, realizado na última quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, Diego, com apenas um ano no UFC e quatro aparições no cage, já faz planos para disputar o cinturão do peso-pena. O atleta - 14º colocado no ranking da categoria - mostra ter conhecimento de que precisa seguir impressionando para chegar com rapidez ao topo e, justamente por isso, esbanja confiança, já que estipula que não está distante de lutar pelo título dela.

"Foi um ano muito louco na minha vida. Ainda vai completar um ano que cheguei no UFC e poder estar vivendo tudo que estou vivendo agora é algo incrível. Fiz a primeira luta contra o número dez do mundo e lutar com o Sodiq agora e ganhar meu lugar no ranking, acho que isso fala da qualidade que tenho como atleta. Acho que tenho feito as coisas bem, mereço sempre lutar com os caras que estão ali em cima de mim, porque tenho demonstrado isso luta após luta. Acho que agora meu próximo passo é pegar um cara do top-10 e seguir escalando. Se as coisas se acomodam como estou pensando, no máximo com duas ou três lutas estou disputando o cinturão", declarou o lutador.