Rey derruba Sheviii2k, e luta de duplas acaba no 3º round do FMS 4

A estreia do card principal do FMS 4 (Fight Music Show), realizado nesta noite, trouxe uma luta, no mínimo, inusitada: duas duplas se enfrentaram no ringue da Arena Vibra São Paulo. Melhor para Rey Physique e Natural pra Cavalo, que superaram Pobre Loco e Sheviii2k por nocaute técnico.

Como foi a luta

O embate ocorreu durante todo o tempo no 1 contra 1, mas os lutadores se revezaram durante os rounds. As trocas eram realizadas com base nas estratégias das equipes.