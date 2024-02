Mulher de Popó faz jogo duro e desbanca Mendigata no FMS 4

A esposa de Popó respondeu à altura depois da pausa. Ela conectou uma série de golpes e, por pouco, não derrubou a atriz.

As duas esquentaram de vez o clima no 3° round, com uma longa trocação que agitou os presentes à Vibra São Paulo.

Emilene derrubou Mendigata no início do 4° e último round com uma pesada mão direita. A ex-Pânico sentiu o golpe, mas resistiu até o fim.

A vitória ficou justamente com a mulher de Popó, que derrotou a oponente por decisão unânime.

Quem é Fernanda Lacerda

Tornou-se conhecida ao interpretar a "Mendigata" no Pânico na Band, programa exibido na década passada.