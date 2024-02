Ex-jogador, apresentador e mais: famosos vão ao FMS e despistam sobre lutas

Questionado sobre uma possível luta contra o ex-deputado Alexandre Frota, ele despistou: "Vamos pensar nisso", disse Cariani.

Frota fez diferente. Ele também apareceu nos telões da Vibra São Paulo e mostrou vontade de subir ao ringue — sem citar, no entanto, possíveis adversários.

Toguro foi outro aclamado. O youtuber e empresário, bastante ligado ao mundo "maromba", recebeu uma série de pedidos para aparecer nas próximas edições — e evitou garantir presença.

Até o boxeador Esquiva Falcão entrou na onda. Ele foi um dos convidados a falar ao público, mostrou empolgação com o crescimento do FMS e pitacou sobre a luta principal da noite, Popó x Bambam: "O Bambam fez sucesso todo com esse seu talkshow e trouxe essa gente toda pra ver a surra que ele vai levar", alfinetou.

Outras celebridades apareceram, como o ex-volante Amaral, o apresentador Danilo Gentilli e os cantor MC Ryan e MC Paiva. Eles, no entanto, não falaram ao microfone principal da atração e ficaram em camarotes.

Resultados do Fight Music Show 4

CARD PRELIMINAR:

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)