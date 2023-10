Carol Naka bate haitiana e mantém Brasil invicto no boxe no Pan 2023

Com a classificação às quartas, Carol Naka mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga olímpica através do Pan. As duas finalistas do torneio garantem o direito de disputarem os Jogos de Paris no ano que vem.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.