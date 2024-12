Enquanto a France Football elegeu Rodri, do Manchester City, como melhor da temporada passada, o prêmio da Fifa coroou um brasileiro. E não foi a primeira vez que essa "correção" de rota a favor do Brasil aconteceu no paralelo entre as duas premiações.

Já aconteceu com Romário (1994), Ronaldo Fenômeno (1996) e Ronaldinho (2004).

Nessas ocasiões, a revista - com um DNA mais europeu na premiação - tinha escolhido, respectivamente o búlgaro Stoichkov (1994), o alemão Matthias Sammer (1996) e o ucraniano Shevchenko (2004).

Vini Jr. é o primeiro brasileiro a vencer o melhor do mundo desde Kaká, em 2007. Depois, veio a era de polarização entre Messi e Cristiano Ronaldo, com Modric (2018) e Lewandowski (2020 e 2021) sendo as exceções.

A votação da Fifa é mais global do que a da France Football. Os capitães e técnicos das seleções têm direito a voto, além de um jornalista de cada país filiado à entidade. E ainda tem um percentual com base em voto popular.

O colégio eleitoral dos franceses é composto por jornalistas dos 100 melhores países do ranking da Fifa. Isso faz com que haja uma concentração maior de europeus entre os eleitores.